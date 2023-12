In het weekend zijn er regelmatig perioden met regen. Zaterdag start regenachtig en blijft ook het grootste deel van de dag nat. Zondag lijkt het vooral in de namiddag te gaan regenen. Ook de wind spant opnieuw aan en kan vooral morgen weer flink uithalen met windstoten van 60 km per uur landinwaarts tot 80 km per uur aan zee. Het wordt wel nog zachter, tot wel 12 graden op zondag.

Maandag en dinsdag zijn drogere dagen al is een bui wel mogelijk. De maxima zitten op maandag nog rond 10 graden, dinsdag en de dagen erna koelt het wat af.