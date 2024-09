Vanavond en vannacht is het bewolkt bij minima rond 15 tot 16 graden.

Morgen keert de warme lucht al terug. De wind wordt weer noordoost en we halen alweer 22 tot 23 graden. Het is wel zwaar bewolkt met vooral in de middag kans op wat regen of een bui.

Vrijdag en komend weekend zijn gewoon weer zomers met maxima rond 25 graden en veel zon. Er is wel kans op buien, vooral op vrijdag.

Zaterdag lijkt droog te verlopen, maar zondag wordt de buienkans weer groter.