Toch is er een kleine kans dat er ergens een, mogelijk onweerachtige, bui opduikt. Zaterdagavond en -nacht is het voornamelijk droog, al neemt de kans op een bui wat toe. De minima zitten daarbij opnieuw redelijk hoog en blijven rond 17 graden of meer hangen.

Zondag is een zeer warme dag met maxima die oplopen naar 28 à 29 graden. In de loop van de dag neemt de kans op regen- of onweersbuien, die fel kunnen zijn, wel toe.