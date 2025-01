Sneeuw trekt weg en het gaat dooien

Vandaag start met een regen- en sneeuwzone: in het noorden van onze provincie is dat vooral regen, in het zuiden kan er tot vijf centimeter sneeuw vallen. In de loop van de voormiddag trekt de sneeuw weg. Vanmiddag gaat het dan dooien, met maxima rond vier graden in de provincie, en zeven graden aan zee. In de late middag dalen de temperaturen weer.