Weerbericht
West-Vlaanderen

Smel­tend laag­je sneeuw, kou­de temperatuur

2025 11 22 121744 Torhout Christine Bentein

Torhout - © Christine Bentein

Vandaag starten we bijna overal met een sneeuwtapijt. Enkel het uiterste westen van West-Vlaanderen kreeg weinig tot geen sneeuw. Dat smelt wel weg, want de temperaturen zijn aan een zeer langzame opwaartse weg begonnen. 

Het wordt tegen de avond tot 6-7 graden aan zee en rond de 4 graden elders. Overdag voelt het toch zeer koud aan met lage temperaturen en veel wind uit het zuidwesten en die zorgt voor een zeer koud gevoel. Er trekt ook nog een regenzone door die vooral rond de middag voor regen zorgt. Ook daarvoor en daarachter is nog een bui mogelijk.

Vanavond en vannacht blijven de minima landinwaarts rond 2-3 graden zitten. Aan zee rond 4-5. Er kan wat regen of een bui vallen, maar winterse minima of neerslag zijn daar niet meer bij. De wind neemt wat af.

Geert Naessens

