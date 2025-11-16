Het wordt tegen de avond tot 6-7 graden aan zee en rond de 4 graden elders. Overdag voelt het toch zeer koud aan met lage temperaturen en veel wind uit het zuidwesten en die zorgt voor een zeer koud gevoel. Er trekt ook nog een regenzone door die vooral rond de middag voor regen zorgt. Ook daarvoor en daarachter is nog een bui mogelijk.

