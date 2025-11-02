14°C
Weerbericht

Rus­ti­ger herfst­weer met af en toe zon, mor­gen kans op regen

Weer

Woumen © Willy Vanbeveren

Vandaag lijkt sterk op gisteren met opnieuw een afwisseling van wolken en zon. De temperaturen klimmen tot zo’n 14 graden en er waait een zwakke wind uit het zuiden tot zuidwesten. Soms zijn er brede opklaringen met af en toe wolkenvelden die binnenvliegen.

Vanavond en vannacht blijft het rustig en droog met afwisselend wolken en opklaringen. De minima liggen rond 8 graden. Tegen de ochtend wordt het overal zwaar bewolkt tot betrokken. Morgen neemt de bewolking verder toe. Het wordt iets frisser, met maxima tussen 11 en 13 graden. In de namiddag trekken regenzones over het land.

Dinsdag en woensdag verlopen opnieuw grotendeels droog met stilaan wat hogere temperaturen. Die opwaartse trend lijkt zich in de tweede helft van de week voort te zetten, al is er dan opnieuw kans op een buitje of wat regen.

Geert Naessens

