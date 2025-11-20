Rustig weer met geregeld wat zon
Foto Kristien Vanhoutte
Vandaag startte op sommige plaatsen met wat nevel en mist, maar al snel is de zon daar. Aan zee kan er ’s morgens nog een buitje vallen, maar op de meeste plaatsen houden we het droog. We halen 7 graden bij een zwakke veranderlijke wind.
Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe met tegen de ochtend kans op een drupje regen. De temperaturen zakken naar een 4-tal graden.
Morgen wordt het zachter, tot 9 graden, maar er valt geregeld wat regen en er staat een goed voelbare zuidenwind.
Vrijdag wordt het nog warmer, tot 11 graden. Ook dan zijn er perioden met regen.
Het weekend wordt wisselvallig en winderig, bij maxima tot graden. Op beide dagen houden we het niet droog.
Geert Naessens