Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe met tegen de ochtend kans op een drupje regen. De temperaturen zakken naar een 4-tal graden.

Morgen wordt het zachter, tot 9 graden, maar er valt geregeld wat regen en er staat een goed voelbare zuidenwind.

Vrijdag wordt het nog warmer, tot 11 graden. Ook dan zijn er perioden met regen.

Het weekend wordt wisselvallig en winderig, bij maxima tot graden. Op beide dagen houden we het niet droog.