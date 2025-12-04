Vanavond en vannacht is het bewolkt en nevelig bij minima rond 8 graden.

Ook morgen is een grijze dag, al kan het ook wat opklaren. De temperaturen stijgen dan tot 11 graden.

Zaterdag zien we een zelfde weerbeeld bij opnieuw 11 graden en een iets sterkere zuidwestelijke wind.

Zondag doen we daar een graadje bij. En ook de wind neemt nog wat in kracht toe. Misschien kom de zon wel eens piepen.