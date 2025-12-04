10°C
Aanmelden
Weerbericht

Rus­tig weer, meest­al bewolkt

2025 12 10 120924 Deerlijk Jan Demets

Foto Jan Demets

Vandaag is het rustig weer. De bewolking neemt in de loop van de dag toe, maar het blijft droog. We halen 10 graden.

Vanavond en vannacht is het bewolkt en nevelig bij minima rond 8 graden.

Ook morgen is een grijze dag, al kan het ook wat opklaren. De temperaturen stijgen dan tot 11 graden.

Zaterdag zien we een zelfde weerbeeld bij opnieuw 11 graden en een iets sterkere zuidwestelijke wind.

Zondag doen we daar een graadje bij. En ook de wind neemt nog wat in kracht toe. Misschien kom de zon wel eens piepen.

Geert Naessens

Meest gelezen

Weerfoto
Weerbericht

Vanmorgen opletten voor gladde wegen en nevel en mist
2025 12 03 121043 Moen Jan Demets
Weerbericht

Koude start, later regen en meer wind
Johan Topke Middelkerke 20251206 135831
Weerbericht

Wisselvallige dag met maxima tot 13 graden

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten
Aanmelden