Rus­tig weer, maar grijs en nevelig

© Luc Lambert

Vandaag is het wat minder zacht met maxima van 7 à 8 graden. Het blijft rustig met een zwakke zuidoostelijke wind, maar veel wolken en plaatselijk nevel zorgen voor een grijs weerbeeld. Vanavond en vannacht blijft het bewolkt en nevelig. De minima liggen rond 5 à 6 graden en een lichte drup is niet uitgesloten.

Morgen wordt het nog één keer zachter met maxima van 11 à 12 graden en veel wolken, lokaal met wat lichte regen. Daarna schakelen we een versnelling terug. Vanaf volgende week draait de wind naar oost tot noordoost en stroomt koudere lucht binnen. Maandag halen we nog zo’n 8 graden, dinsdag 6 en woensdag amper 4 graden. Richting de kerstdagen kan het winters aanvoelen, met lichte nachtvorst en een koude noordoostelijke wind.

Aan de kust is het vandaag grijs met maxima rond 8 graden. Vanavond en vannacht blijft het bewolkt en nevelig bij minima rond 6 graden. Morgen blijft het bewolkt, maar wordt het ook daar enkele graden zachter.

Geert Naessens

