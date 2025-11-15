In de nacht naar morgen vriest het tot -2. Het blijft dan wel droog.

Morgen start koud en de maxima gaan niet boven de drie graden. Het is eerst vrij zonnig, later is er meer bewolking. De zuidenwind neemt ook in kracht toe. In de nacht naar zondag kan er mogelijk wat sneeuw vallen.

Zondag is grijs en koud. Het wordt amper 4 graden, en er valt af en toe wat regen. Naar de avond toe kunnen de maxima nog wat stijgen.

Van maandag tot en met woensdag is het een stukje zachter. We halen dan een 7-tal graden. We zien dan eens de zon, dan weer wolken met regen.