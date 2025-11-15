4°C
Aanmelden
Weerbericht

Rus­tig weer, gelei­de­lijk aan wat opklaringen

2025 11 20 120545 Emelgem Luc Lambert

Foto Luc Lambert

Vanmorgen kan er nog een winters buitje vallen, daarna wordt het droog met meer zon. De dag startte koud, met lichte nachtvorst, en de temperaturen klimmen in de loop van de dag tot een 5-tal graden. Er staat daarbij een zwakke noordoostelijke wind.

In de nacht naar morgen vriest het tot -2. Het blijft dan wel droog.

Morgen start koud en de maxima gaan niet boven de drie graden. Het is eerst vrij zonnig, later is er meer bewolking. De zuidenwind neemt ook in kracht toe. In de nacht naar zondag kan er mogelijk wat sneeuw vallen.

Zondag is grijs en koud. Het wordt amper 4 graden, en er valt af en toe wat regen. Naar de avond toe kunnen de maxima nog wat stijgen.

Van maandag tot en met woensdag is het een stukje zachter. We halen dan een 7-tal graden. We zien dan eens de zon, dan weer wolken met regen.

Geert Naessens

Meest gelezen

2025 11 16 115132 Meulebeke Luc Lambert
Weerbericht

Vandaag koeler met buien, later deze week weer meer zon
Bernine Deramoudt Nieuwpoort 20251115 102759
Weerbericht

Koeler weer met kans op verspreide buien
Ignace lacante Wervik 20251114 112504
Weerbericht

Herfstdag met streepjes zon

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten
Aanmelden