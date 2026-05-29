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Weerbericht

Rus­tig weer en gelei­de­lijk aan meer opklaringen

2026 06 05 074408 Dudzele Els Verburgh

Foto Els Verburgh

Vandaag zijn er vooral in de ochtend nog enkele kleine verspreide buien, bij maxima rond 19 graden. In de namiddag is er meer zon, zeker aan zee. De zuidwestelijke wind neemt duidelijk in kracht af.

Vanavond en vannacht is het eerst wisselend en later zwaar bewolkt bij minima rond een graad of 10.

Morgen krijgen we af en toe een bui te verwerken, bij 18 graden en een matige zuidenwind.

Zondag zou het droog blijven met af en toe wat zon. We halen dan 19 graden.

Maandag wordt het warmer, tot 21 graden, maar dan krijgen we geregeld wat regen over ons heen.

Geert Naessens

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