Vanavond en vannacht is het eerst wisselend en later zwaar bewolkt bij minima rond een graad of 10.

Morgen krijgen we af en toe een bui te verwerken, bij 18 graden en een matige zuidenwind.

Zondag zou het droog blijven met af en toe wat zon. We halen dan 19 graden.

Maandag wordt het warmer, tot 21 graden, maar dan krijgen we geregeld wat regen over ons heen.