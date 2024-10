Vanavond en vannacht is het licht, later wisselend bewolkt met minima die wat hoger zitten rond een 7-8 graden. Morgen neemt de bewolking geleidelijk aan weer toe. Dan trekken enkele zwakke fronten door met kans op wat verspreide regen, maar dat is lang niet zeker. Mogelijk houden we het zelfs de hele dag droog.

Vanaf maandag gaan we weer op de herfstige toer met later volgende week mogelijk veel wind. Maandag en dinsdag kan het daarbij wel een stuk zachter worden met maxima tussen 18 en 20 graden.

Zowel op maandag als dinsdag valt het met de regen echt wel mee. Op een enkele bui na is het zelfs veelal droog. Pas vanaf woensdag lijken de neerslagkansen echt groter te worden.