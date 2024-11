Vanavond en vannacht is het licht bewolkt tot helder met opnieuw temperaturen rond het vriespunt. Er is iets meer wind waardoor zich geen nevel en mist vormt.

Morgen is een rustige dag met wolken en zon. Die wolken nemen wel toe en mogelijk valt er zelfs een spatje regen. Maxima daarbij opnieuw rond 6-7 graden.

Op zondag komen er meer wolken en trekt de zuidwestelijke wind aan. Er kan later op de dag wat verspreide regen vallen.

Begin volgende week wordt het snel weer zachter met op maandag zelfs 12-13 graden en wat regen. Ook later in de week is het weer wisselvalliger.