Vanavond en vannacht wordt het koeler. In de opklaringen kan de temperatuur landinwaarts zakken naar 3 à 4 graden. Wat lichte vorst aan de grond is niet uitgesloten, en er kan nevel of mist ontstaan.

Morgen krijgen we een mix van zon en wolken, maar het blijft onzeker of de zon goed doorbreekt. Mogelijk overheersen de wolken opnieuw. Het blijft zeer rustig, en de temperaturen lopen opnieuw op tot 13 à 14 graden, met lokaal zelfs 15 graden bij een zwakke zuidoostelijke wind.

Ook de rest van de week blijft het rustig en droog. Er is wel veel bewolking, maar de maxima blijven vrij zacht, telkens rond 13 à 14 graden. Het blijft tot in lengte van dagen droog, of er zou hoogstens wat lichte motregen kunnen vallen. Neerslag van betekenis wordt echter niet verwacht.