19°C
Aanmelden
Weerbericht

Rus­tig, eerst mis­tig, dan vrij zonnig

Weerfoto

Foto Jeroen Sap

Vandaag startte met lokale nevel en mist. Maar in de loop van de dag breekt de zon goed door, bij maxima rond 18 graden en een zwakke oostelijke wind.

Vanavond en vannacht zakken de temperaturen naar 6 graden. Het is rustig en wat nevelig en er kan zich opnieuw lokale mist vormen.

Morgen halen we net geen 20 graden bij nog altijd veel zon.

Vrijdag trekt er een actieve storing over de provincie met perioden van regen, wind en lagere maxima tot 16 graden.

Ook het weekend lijkt wisselvallig te worden met veel wind en geregeld wat regen of een bui. We halen dan tot 17 graden.

Geert Naessens

Meest gelezen

Weerfoto
Weerbericht

Start van droge periode, en het wordt elke dag beter
2025 09 29 114451 Deerlijk Jan Demets
Weerbericht

Veel zon tot donderdag, daarna regen op komst
2025 09 26 120150 Stuivekenskerke Stefan Demolder
Weerbericht

Zwaar bewolkt met kans op een buitje

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten
Aanmelden