Rustig, eerst mistig, dan vrij zonnig
Foto Jeroen Sap
Vandaag startte met lokale nevel en mist. Maar in de loop van de dag breekt de zon goed door, bij maxima rond 18 graden en een zwakke oostelijke wind.
Vanavond en vannacht zakken de temperaturen naar 6 graden. Het is rustig en wat nevelig en er kan zich opnieuw lokale mist vormen.
Morgen halen we net geen 20 graden bij nog altijd veel zon.
Vrijdag trekt er een actieve storing over de provincie met perioden van regen, wind en lagere maxima tot 16 graden.
Ook het weekend lijkt wisselvallig te worden met veel wind en geregeld wat regen of een bui. We halen dan tot 17 graden.
Geert Naessens