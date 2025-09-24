Vanavond en vannacht zakken de temperaturen naar 6 graden. Het is rustig en wat nevelig en er kan zich opnieuw lokale mist vormen.

Morgen halen we net geen 20 graden bij nog altijd veel zon.

Vrijdag trekt er een actieve storing over de provincie met perioden van regen, wind en lagere maxima tot 16 graden.

Ook het weekend lijkt wisselvallig te worden met veel wind en geregeld wat regen of een bui. We halen dan tot 17 graden.