Rest van de dag droog met af en toe zon, morgenochtend weer sneeuw
Foto Nienke De Groene
We begonnen vanmorgen met het sneeuwlaagje dat in de nacht was gevallen, en dus ook met een gladde ochtendspits. maar het blijft voor de rest van de dag nu wel droog met veel ruimte voor zon, en het kwik stijgt naar een graad of vier.
Vanavond en vannacht neemt de bewolking weer toe met minima tussen -1 in de provincie en tot 1 aan zee. Tegen de ochtend schuift een sneeuwzone binnen vanaf de kust.
Morgenochtend valt er sneeuw in de ochtendspits. Dat kan om 2 tot 4 cm gaan die tijdelijk blijft liggen. In de loop van de ochtend al wordt het snel droog en loopt zachtere lucht binnen met dooi waarbij het in de middag tot 5-6 graden wordt aan zee en tot 4 graden in de provincie.
Donderdagnacht kan het weer licht vriezen met gladheid tot gevolg. Overdag is het bewolkt en in de namiddag volgt regen bij positieve maxima van 3 tot 6 graden.
Vrijdag volgt er mogelijk veel regen en later ook mogelijk veel wind. Die kan stormachtig zijn aan de kust. De maxima schommelen dan rond zes graden.