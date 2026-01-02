Vanavond en vannacht neemt de bewolking weer toe met minima tussen -1 in de provincie en tot 1 aan zee. Tegen de ochtend schuift een sneeuwzone binnen vanaf de kust.

Morgenochtend valt er sneeuw in de ochtendspits. Dat kan om 2 tot 4 cm gaan die tijdelijk blijft liggen. In de loop van de ochtend al wordt het snel droog en loopt zachtere lucht binnen met dooi waarbij het in de middag tot 5-6 graden wordt aan zee en tot 4 graden in de provincie.

Donderdagnacht kan het weer licht vriezen met gladheid tot gevolg. Overdag is het bewolkt en in de namiddag volgt regen bij positieve maxima van 3 tot 6 graden.

Vrijdag volgt er mogelijk veel regen en later ook mogelijk veel wind. Die kan stormachtig zijn aan de kust. De maxima schommelen dan rond zes graden.