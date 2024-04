De wind neemt toe en kan weer vrij krachtig tot zelfs krachtig worden aan de kust. Tijdelijk zelfs hard! Ook boven land staat er veel wind en die kan ook daar tijdelijk naar een 4-5 Bft gaan. Het voelt dus zeker minder zacht aan door die wind. Er zijn ook rukwinden mogelijk die daarbij oplopen tot rond 70-80 km per uur aan de kust en boven land tot rond een 50 à 60 km per uur. Verder is er heel veel bewolking met in de loop van de dag ook kans op een paar verspreide buien. Dat zal niet zo veel voorstellen. Er zijn zeker ook plekken die het de hele dag droog zullen houden.

In de nacht naar maandag klaart het op en wordt het koeler. Tegen de ochtend zakken de temperaturen zelfs naar een 3-4 graden. Aan zee houden wen een 5-6 graden vast. De wind neemt daarbij in de avond snel en veel af en het wordt uiteindelijk zelfs rustig tegen de ochtend.