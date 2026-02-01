11°C
Regen­zo­ne trekt over pro­vin­cie, wel zacht

Weerfoto wolken regen februari

Het is ook vandaag erg zacht met maxima rond tien of elf graden. Dat gaat wel samen met de doortocht van een regenzone. Het is dan ook bewolkt met af en toe wat regen bij een zwakke tot matige zuidelijke wind.

Vanavond en vannacht is het bewolkt en eerst nog regenachtig. Later is het droog. Minima rond een 5-6 graden.

Morgen is ook een licht wisselvallige dag., met opklaringen, maar ook veel wolken en kans op wat regen of een bui. De zon krijgt het niet makkelijk en laat zich nauwelijks zien. Het is wel weer vrij zacht met temperaturen rond een graad of 11.

Zondag is het ook licht wisselvallig met wolken en opklaringen. Er valt mogelijk wat lichte regen al blijft het op veel plaatsen gewoon droog. 

Ook maandag is een licht wisselvallige dag met erg veel wolken, maar het blijft zacht. Ook dan halen we met gemak een 11 graden.

Geert Naessens

