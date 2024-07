Morgen wordt wisselvallig met temperaturen die tot 19 graden halen. De wind neemt toe, tot mogelijk 7 Bft. aan zee. Rukwinden tot 80 kilometer per uur aan de Oostkust zijn niet onmogelijk. In de rest van de provincie halen de windstoten tot 60 kilometer per uur.

Ook zondag vallen er enkele buien bij een graad of 20. Maandag krijgen we hetzelfde weerbeeld met buien en zachte temperaturen tot 19 graden. Dinsdag en woensdag kan het tijdelijk wat warmer worden, maar het blijft wel wisselvallig.