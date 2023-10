Regenachtige donderdag

Vanavond en vannacht is het ook bewolkt met kans op wat regen of een bui en minima rond een 15-tal graden. De wind spant wat aan en draait later naar het zuidwesten.

Morgen is het dan weer warm, maar (licht) wisselvallig. Wolken en zon wisselen af bij zo’n graad of 22 en vooral later op de dag kan een bui opduiken. De wind spant wel fors aan en wordt vrij krachtig tot krachtig uit het zuiden tot zuidwesten.

Zaterdag trekt de regen in de ochtend weg, waarna het in de middag opklaart. Het is dan wel veel minder warm met maxima nog rond een 15-tal graden.

Ook zondag is een flink koelere dag met maxima dan nog rond 13 graden. Het is op een buitje in de ochtend na droog en in de namiddag komen er meer opklaringen. De wind is dan noordoost geworden en waait matig.