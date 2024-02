Daarbij staat ook een flink doorstaande zuidwestelijke wind. Vanavond en vannacht is het droog met minima rond 8 graden. Het blijft wel zwaar bewolkt tot betrokken met een matige westelijke wind.



Morgen gaat de wisselvalligheid door met ook weer de doortocht van een regenzone. In de ochtend is het nog droog, maar dat blijft niet zo. Het gaat in de loop van de dag opnieuw regenen bij maxima rond een 11 graden.

Ook de rest van de week loopt de wisselvalligheid gewoon door. Alleen dinsdag lijkt wat beter weer op te leveren. Dan blijft het mogelijk de hele dag droog met maxima rond een graad of 12.