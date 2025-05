Vanavond en vannacht blijft het wisselend tot zwaar bewolkt met opnieuw kans op regen of een bui. De minima dalen tot zo’n 13 graden.

Zondag begint nog wisselvallig, met kans op een bui in de ochtend. In de loop van de dag wordt het droger en krijgen we een afwisseling van wolken en opklaringen. De temperatuur klimt tot 18 à 19 graden. De zuidwestenwind blijft goed voelbaar.

Begin volgende week blijft het licht wisselvallig en zacht. Maandag lijkt grotendeels droog te verlopen, al is een lokale bui niet uitgesloten. Het wordt dan zo’n 17 à 18 graden.

Op dinsdag en woensdag nemen de regenkansen opnieuw toe. Dan verwachten we nieuwe regenzones, al lijken ook die geen grote hoeveelheden neerslag te brengen. De temperaturen blijven schommelen rond 17 tot 18 graden, met telkens een matige tot stevige wind.