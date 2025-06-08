Weerbericht
| update
Regenachtig, maar zacht weer
Vandaag en de hele komende week wordt het zacht en regenachtig met temperaturen tussen acht en negen graden. Aan de kust kan het vandaag al zo'n tien graden worden. Het is daarbij bewolkt met een goed doorstaande zuidwestelijke wind en vooral vanmiddag ook regenachtig.
Vanavond en vannacht zijn er perioden met regen bij een zachte minima van zes tot zeven graden. Ook morgen is het bewolkt met de doortocht van soms actieve regenzones. Morgen halen we acht tot tien graden.
Woensdag is een bewolkte en soms regenachtige dag, waarbij we gemakkelijk acht tot negen graden halen. De rest van de week blijft het zacht met telkens een maxima van acht tot tien graden. Op al die dagen staat een zachte zuidwestelijke wind.
Geert Naessens
Leonie Delodder