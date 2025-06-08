Vanavond en vannacht zijn er perioden met regen bij een zachte minima van zes tot zeven graden. Ook morgen is het bewolkt met de doortocht van soms actieve regenzones. Morgen halen we acht tot tien graden.

Woensdag is een bewolkte en soms regenachtige dag, waarbij we gemakkelijk acht tot negen graden halen. De rest van de week blijft het zacht met telkens een maxima van acht tot tien graden. Op al die dagen staat een zachte zuidwestelijke wind.