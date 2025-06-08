8°C
Aanmelden
Weerbericht
 | update 
West-Vlaanderen

Regen­ach­tig, maar zacht weer

Natuur regen bos

Vandaag en de hele komende week wordt het zacht en regenachtig met temperaturen tussen acht en negen graden. Aan de kust kan het vandaag al zo'n tien graden worden. Het is daarbij bewolkt met een goed doorstaande zuidwestelijke wind en vooral vanmiddag ook regenachtig. 

Vanavond en vannacht zijn er perioden met regen bij een zachte minima van zes tot zeven graden. Ook morgen is het bewolkt met de doortocht van soms actieve regenzones. Morgen halen we acht tot tien graden. 

Woensdag is een bewolkte en soms regenachtige dag, waarbij we gemakkelijk acht tot negen graden halen. De rest van de week blijft het zacht met telkens een maxima van acht tot tien graden. Op al die dagen staat een zachte zuidwestelijke wind.

Geert Naessens
Leonie Delodder
Weer

Meest gelezen

Geert Naessens
Weerbericht

Weerman Geert Naessens: "Neerslag voor een hele maand over ons gehad. Vanaf dinsdag temperaturen tot 10 graden"
Storm - regen - paraplu
Weerbericht

Weerman Geert Naessens: “Eerst rukwinden in het zuiden van de provincie, daarna trekt storm Goretti naar de kust"
IMG 8609
Weerbericht

Rest van de dag droog met af en toe zon, morgenochtend weer sneeuw

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

2025 12 30 120915 Avelgem Jan Demets

Laatste dag van het jaar wisselt af tussen zon en wolken, niet warmer dan 6 graden
Weerfoto zon 19092025

Zomerse vrijdag, maar het liedje duurt niet lang
Weerfoto

Vrij onstuimig met wind en regen
wevelgem weer weerbericht zonnig Leie

Droger en zonniger weer op komst, volgende week keert zomer volop terug
2025 07 21 112412 ZWEVEGEM Jan Demets

Dag vol buien afgewisseld met perioden van zon
2025 06 08 095506 Brugge Lieven Massez

Drogere zondag, wel kans op een lokale bui
Aanmelden