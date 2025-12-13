12°C
Regen­ach­tig en win­de­rig, maar zacht

Vandaag is het bewolkt met kans op af en toe wat lichte regen. We halen tot 13 graden bij een stevige zuidelijke wind.

Ook vanavond en vannacht is het bewolkt met kans op wat gedruppel en erg zachte minima rond 9 graden.

Morgen zien we een beetje een zelfde scenario: veel wolken, kans op wat lichte regen en maxima rond 12 graden.

Zaterdag halen we 9 graden, zondag 12. Op beide dagen kan de zon eens komen piepen, maar er kan ook wat regen vallen.

Maandag halen we nog acht graden. Het zou dan droog blijven. De temperaturen gaan vanaf dan sterk naar omlaag.

Geert Naessens

