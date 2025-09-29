De rukwinden halen snelheden tussen 70 en 85 km/uur, aan de kust wordt dat 90 tot zelfs 100 km/uur. Code geel geldt voor heel het land tussen 8 en 21 uur, aan de kust blijft het tot zondag 12 uur hard waaien. Van 14 tot 21 uur geldt aan de kust zaterdag code oranje.

De maxima schommelen zaterdag tussen 13 en 18 graden. Zaterdagavond verschijnen vanaf de Noordzee nieuwe buien die naar de streken langs de Nederlandse grens trekken. De minima liggen tussen 6 en 13 graden.

Ook zondag is het wisselvallig en winderig. Opklaringen en wolkenvelden wisselen elkaar af, en het kwik zakt naar maxima 14 of 15 graden.

