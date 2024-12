Ook vannacht blijft het verder regenen bij minima rond 8 graden en een felle zuidwestelijke wind. Morgen waait het nog stevig in de ochtend, maar later op de dag neemt de wind weer af. Het blijft veelal droog, met in de ochtend nog brede opklaringen. Overdag neemt de bewolking wel weer toe, net als de kans op regen. Het wordt dan maximaal 10 graden.