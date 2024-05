Het wordt 17 graden vlak aan zee tot 20, of 21 graden in de provincie.

Vanavond en vannacht komt er regen bij zachte minima van rond 10-11 graden en een matige west- tot zuidwestelijke wind.

Morgen eerst nog regenachtig, later op de dag komen er dan opklaringen bij maxima rond 15 graden. De wind gaat iet harder waaien uit het zuidwesten.

Zaterdag is een fraaie dag. Het is de hele dag zo goed als droog en ook opnieuw zachter. Met flink wat zon erbij halen we weer een 17-18 graden. Stilaan wel meer stapelwolken.

Zondag komt er geleidelijk meer bewolking in de loop van de dag. Dat zou op wat regen kunnen uitlopen tegen de late middag, maar die timing is nog lang niet zeker. Het blijft met 18 graden aangenaam zacht.