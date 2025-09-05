Aanmelden
Regen met tus­sen­door opkla­rin­gen en veel wind

Regen

Het is ook vandaag wat onstuimig met af en toe regen en meer wind uit het zuidwesten. Aan zee waait de wind met een kracht van vijf beaufort. Er zijn tussendoor ook opklaringen. We halen tot 18-19 graden. Aan zee kan het ook onweren.

Vanavond en vannacht ook enkele verspreide buien bij minima rond 11-12 graden en nog steeds redelijk wat wind uit het zuidwesten.

Ook morgen nog wat verspreide buien, al zou het toch moeten meevallen. Na de middag zijn zelfs brede opklaringen mogelijk. Maxima rond een 18-19 graden, plaatselijk is 20 graden niet uitgesloten. Er staat wel nog altijd vrij veel wind uit het zuidwesten.

Zondag nadert wel een storing met regen in de loop van de dag. Er blijft veel wind staan.

Geert Naessens

