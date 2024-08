Vandaag halen we maar een graad of 20 meer, en de bewolking neemt al snel toe. Er kunnen pittige buien vallen, ook met onweer. Er kan veel neerslag vallen, rond 10 liter per vierkante meter. Volgens sommige weermodellen kan dat zelfs 20 liter zijn. Het gaat ook harder waaien uit het zuidwesten, aan zee zelfs vrij krachtig.