Vanavond en vannacht schuiven de wolken verder landinwaarts ook binnen met minima rond 8 graden. De wind neemt af, maar blijft zeker aan zee goed aanwezig.

Morgen warmt het weer wat op en halen we mogelijk tot 20 graden in de provincie. Aan de kust is het wat koeler, en daar blijft de frisse noorderwind nadrukkelijk aanwezig.



Zondag volgt een mix van wolken en opklaringen, de wind neemt wat af in kracht. Aan zee halen we dan 15 graden, in de provincie klimmen de maxima opnieuw naar 18 tot 20 graden.

Dat weer houden we maandag nog aan, de wind zwakt nog wat meer af.