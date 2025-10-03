Aanmelden
Weerbericht
West-Vlaanderen

Over­we­gend grijs met klein streep­je zon

Weerfoto03102025

Vandaag blijft het grotendeels grijs en zwaar bewolkt. Af en toe verschijnt even een streepje zon, vooral in de ochtend, maar opklaringen zijn van korte duur. De bewolking neemt in de loop van de dag opnieuw toe. Het blijft zacht bij maxima rond 17 graden en de wind neemt verder af.

Vanavond en vannacht verandert er weinig: veel wolken, nauwelijks opklaringen en minima rond 11 à 12 graden. De wind draait naar het noordwesten en blijft zwak. Een plaatselijke druppel of lichte bui is mogelijk, maar het blijft overwegend droog.

De komende dagen blijft het grijs en rustig. Morgen en vrijdag zijn er misschien wat meer opklaringen, maar echt zonnig wordt het niet. De temperatuur blijft stabiel rond 17 graden, bij een zwakke tot matige noordwestelijke wind.

Geert Naessens

Meest gelezen

2025 10 03 121708 Izegem Luc Lambert 1
Weerbericht
Update

Regenachtig en hevige wind: aan de kust code oranje
Weer
Weerbericht

Minder wind en overwegend droog, later in de week meer zon
Weerfoto03102025
Weerbericht

Grijze start mondt uit in regen en veel wind

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten
Aanmelden