Vanavond en vannacht verandert er weinig: veel wolken, nauwelijks opklaringen en minima rond 11 à 12 graden. De wind draait naar het noordwesten en blijft zwak. Een plaatselijke druppel of lichte bui is mogelijk, maar het blijft overwegend droog.

De komende dagen blijft het grijs en rustig. Morgen en vrijdag zijn er misschien wat meer opklaringen, maar echt zonnig wordt het niet. De temperatuur blijft stabiel rond 17 graden, bij een zwakke tot matige noordwestelijke wind.