Vanavond kan er ook nog wat lichte regen vallen, later in de nacht is het dan helemaal droog en de minima zakken naar twee tot vijf graden. Tegen de ochtend is wat vorst aan de grond niet uitgesloten, dan kijk je ook best uit voor wat gladheid.



Ook morgen is een dag met veel wolken, al krijgen we tussendoor wel wat opklaringen. Het is dan een graad of zes, aan zee misschien iets meer. Er is ook kans een lokaal buitje.

Woensdag, oudejaarsdag, hetzelfde weer. Het nieuwe jaar start donderdag en vrijdag met een grijs wolkendek en mogelijk wat gemiezer.