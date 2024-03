Vanavond en vannacht is het zwaar bewolkt met eerst nog wat gedruppel. Later is het droog. Minima tegen de ochtend rond 6-7 graden.

Ook morgen kan het gemakkelijk 13 graden worden, maar ook dan volgt er in de loop van de dag wat lichte regen. Er is dan ook meer wind.

Donderdag is er ook meer wind bij maxima ook dan rond ongeveer 13 graden. Er kan ook dan tijdelijk wel meer wind komen te staan. De kans op wat regen of een bui is dan ook groter.

Ook vrijdag wordt het wisselvallig met veel wolken en niet zo veel zon. We blijven wel rond 13-14 graden halen bij een zwaar bewolkte lucht met kans op wat regen of een bui.