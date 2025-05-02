Vanavond kan er tijdelijk regen of een bui vallen bij minima rond 15 graden, maar later in de nacht wordt het opnieuw droger. Alleen boven zee blijft kans op een bui of zelfs wat onweer.

Morgen hetzelfde verhaal. We krijgen wisselend weer met kans op een plaatselijke bui, maar vaak droog en zacht met ruim 20 graden.

Maandag oogt veelbelovend. Het wordt grotendeels droog met zon en wolken met maxima vooraan de 20 graden. Vanaf dinsdag blijft het licht wisselvallig, maar de temperaturen klimmen stilaan nog wat hoger.