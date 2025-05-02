23°C
West-Vlaanderen

Over­we­gend droog, af en toe een bui

Weerfoto wolken regen februari

Vandaag overheersen de droge perioden, al kan er her en der een bui vallen. Tegen de avond wordt die kans wat groter. Het wordt zo’n 22 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind, aan zee kan de wind bij momenten krachtig zijn.

Vanavond kan er tijdelijk regen of een bui vallen bij minima rond 15 graden, maar later in de nacht wordt het opnieuw droger. Alleen boven zee blijft kans op een bui of zelfs wat onweer.

Morgen hetzelfde verhaal. We krijgen wisselend weer met kans op een plaatselijke bui, maar vaak droog en zacht met ruim 20 graden. 

Maandag oogt veelbelovend. Het wordt grotendeels droog met zon en wolken met maxima vooraan de 20 graden. Vanaf dinsdag blijft het licht wisselvallig, maar de temperaturen klimmen stilaan nog wat hoger.

Geert Naessens

Taalfout opgemerkt?

