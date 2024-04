In de loop van de dag zijn zelfs voorzichtige opklaringen mogelijk die later ook wat breder worden. Aan de kust wordt het licht wisselvallig. Er is veel bewolking met kans op een enkele bui maar er zijn vooral lange droge perioden. De maxima liggen aan zee rond 14 graden.

Maandagavond en -nacht is het dan wisselend bewolkt en droog. Minima zitten rond 8 graden bij een matige zuidwestelijke wind.