Vandaag is het weer droog met veel zon en zomerse maxima. In eerste instantie kan er wel nog veel bewolking zijn, maar de zon breekt gaandeweg de dag geleidelijk aan steeds meer door. Vooral en het meest aan zee. In de late middag komt er weer meer bewolking. Maxima daarbij van 22 graden aan zee tot 24 elders bij een zwakke westelijke wind.

Vanavond en vannacht raakt het weer bewolkt met minima tegen de ochtend rond 14 graden. Het blijft droog.

Morgen is een droge en vrij zonnige dag met opnieuw ongeveer dezelfde maxima als vandaag. Daarbij staat dan een zwakke tot matige noordwestelijke wind.

Maandag kan het weer zomers warm worden met 25 graden en meer. Veel zon daarbij. Dat wordt dan zelfs mogelijk weer de warmste dag van de week met lokaal zelfs tot 26-27 graden.

Ook dinsdag is het eerst nog warm met een graad of 24, maar later neemt de bewolking en de kans op een bui toe.