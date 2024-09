Vannacht is het zacht, minima rond 13 of 14 graden met hoogstens wat nevel of mist.

Morgen houdt het mooie zonnige zomerse weer nog aan met telkens hoge maxima. Mogelijk duikt er later op de dag wat meer bewolking op, maar zeker is dat nog niet. Tot een bui zou het overdag nog niet komen. Alleen aan de Franse grens vallen tegen de avond mogelijk de eerste druppels.

Zondag hangt er meer bewolking en vallen er mogelijk enkele buien in de loop van de dag. Het is dan ook iets minder warm met maxima vooraan de 20 graden.

Maandag is wisselvallig, het is dan een graad of 20.