Vandaag start met wat sluierwolken en dat zien we de hele dag wel wat. De rest van de ochtend en in de namiddag is het dan vrij zonnig met maxima rond 17 graden en een matige oostelijke wind. Soms kan er wel wat hoge bewolking passeren. Later in de middag is er wel kans op een zeebriesje dat in de late middag voor flinke afkoeling kan zorgen.

Vanavond en vannacht komen er meer wolken bij een naar noordoost tot noord draaiende wind. Morgen voert die veel koudere lucht aan met maxima nog rond 11 graden en er komt geleidelijk ook meer bewolking binnen.