Opnieuw veel regen op komst

Die buien kunnen fel en intens zijn, zelfs met kans op hagel of gedonder, en lokaal valt daarbij weer veel neerslag. Maxima rond 10-11 graden bij een wind uit het zuidwesten die fors aantrekt.

Vanavond en vannacht vallen er voortdurend buien. Minima rond 6-7 graden en er staat nog steeds een vlagerige westenwind.

Morgen nog meer perioden van regen of buien. De temperaturen zitten rond 10-11 graden en het blijft flink waaien uit het zuidwesten. Er vallen in de ochtend nog verspreide buien. In de namiddag trekt weer een regenzone door onze regio.