Weer: Opnieuw veel regen: code geel van kracht

Vanmiddag trekt daarbij een zeer intense regenzone door onze regio waarbij er lokaal weer 10 tot 20 liter water per vierkante meter kan vallen. Dat zal tot nieuwe en bijkomende waterproblemen leiden. De wind zit daarbij in het zuidwesten en neemt vanmiddag af. Zelfs een donderklap of wat hagel zijn lokaal mogelijk.

Vanavond trekt de regen weg en de avond en nacht verlopen veel droger met nog een lokale bui. Minima rond 8 graden bij een naar west draaiende en afnemende wind.

Morgen is het tijdelijk beter en ook donderdag kunnen we nog profiteren van een wig van hoge luchtdruk. Een enkele bui blijft mogelijk, maar de droge perioden gaan toch meer overheersen bij een graad of 12 op woensdag en 11 graden op donderdag. Toch neemt in de loop van donderdag de kans op wat regen weer toe, maar dat lijken toch geen overvloedige hoeveelheden meer te worden.