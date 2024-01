Ook morgenochtend blijft het regenachtig, maar later op de dag wordt het rustiger. We halen nog zo’n 10 graden, al koelt het ’s nachts wel stevig af. Minima schommelen tegen zaterdagochtend tussen 0 en 2 graden. Er is ook kans op vorst aan de grond. Verder verloopt de dag droog en zonnig, bij zo’n 8 graden.

Zondag trekt een nieuw front onze provincie binnen, al zorgt dat vermoedelijk niet voor grote problemen. De kans is groot dat het een groot stuk van de dag droog blijft. Het is wel bewolkt en het wordt opnieuw zachter met temperaturen tot 11 graden.