Vanavond en vannacht is het bewolkt met kans op een bui. De minima zitten rond de 6 graden en we krijgen minder wind uit het westen.

Morgen zien we een mix van wolken en weinig of geen opklaringen. Ook dan is er kans op wat regen of een bui. De temperaturen zakken tot 9 graden.

Ook woensdag houden we het niet droog, vooral later in de middag. Het blijft wel vrij zacht. Later in de week is het dan wel droog met brede opklaringen, zachte maxima, maar koudere nachten.