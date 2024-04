Morgen lijkt een drogere dag te worden, al is een bui in de ochtend wel mogelijk. Het wordt wel vrij warm met temperaturen tot zo’n 18 graden, en een stevige wind. Zaterdag lopen de temperaturen nog verder op, tot zo’n 24 graden. Het blijft wel onstabiel met in de nacht naar zondag kans op buien. Zondag dalen de temperaturen alweer tot zo’n 18 graden, en een stevige wind. Er is ook meer bewolking en kans op regen.