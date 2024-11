Vanavond en vannacht is het opnieuw bewolkt en nevelig. Het is ook zachter met minimum 9 graden bij een zwakke wind. Morgen komt hierin amper of geen verandering. Het is opnieuw veelal grijs. In de namiddag wordt de kans op een opklaring wel groter. We halen iets hogere maxima van een graad of 14.

Ook vrijdag houdt het rustige, droge weer aan. Er is dan mogelijk in de middag wel ruimte voor wat opklaringen bij aanhoudend vrij zachte maxima die telkens gemakkelijk rond de 13 graden halen.

Zaterdag zijn er mogelijk wat opklaringen. Zondag is het weer bewolkt. Het blijft verder droog of het zou wat hele lichte motregen moeten zijn.