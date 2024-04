Vanavond en vannacht is het zwaar bewolkt met regelmatig regen of een bui. Minima zitten rond 6à7 graden. De wind neemt geleidelijk af.



Morgen blijft het nog erg wisselvallig met buien. Dat kunnen nog steeds felle buien zijn, ook hagel is mogelijk. De maxima blijven koel en zitten rond 10à11 graden. Zondag zijn er nog steeds buien, al worden die dan wel snel minder. Later op de dag krijgen we wel meer zon en kan het droog blijven.

Maandag start fris met erg koele minima rond 2à3 graden. Overdag halen we een graad of 11. Er is toch nog steeds een kleine kans op een enkele bui.