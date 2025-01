Vanavond en vannacht blijft het wisselend bewolkt met minima rond -2 graden. Lokaal kan er zich wat nevel of mist vormen. Er is ook opnieuw kans op lokale gladheid.

Morgen wordt het iets warmer, met maxima rond 7 graden aan zee en 6 graden in de rest van de provincie. Dat betekent ook dat de nachtvorst grotendeels verdwijnt. Woensdag blijven die maxima ongeveer gelijk. We krijgen dan wel veel wolken en er is kans op lichte motregen.

De rest van de week blijft rustig en droog, waarbij een zuidwestenwind zachtere lucht aanvoert. Nachtvorst krijgen we dan nog amper, al kan het kwik tijdens een opklaring toch naar het nulpunt zakken tegen de ochtend.