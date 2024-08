Vandaag zal nog een warme zomerdag kunnen worden, maar daarbij zal zou gaandeweg de dag de kans op regen- of onweersbuien wel toenemen. Het wordt nog altijd tussen 24 en 28 graden met veel zon, maar wel met die dreiging op een bui in de achtergrond.

Vanavond is een mooie zomeravond. In de nacht neemt de onweersdreiging fors toe en later in de nacht kunnen enkele felle regen- en onweersbuien opduiken met kans op lokale overlast. Er kan veel regen vallen op korte tijd en ook hagel en rukwinden kunnen voorkomen.

Morgen is het wat wisselvalliger met kans op een verspreide regen- of onweersbui doorheen de ochtend. In de middag wordt het droog met meer zon en maxima dan tussen 21 graden aan zee tot 24 elders.

Donderdag is het opnieuw zonnig en warm met weer wat hogere maxima en volop zonneschijn. We halen dan weer zomerse maxima tot 26 graden.

Vrijdag is het wisselvalliger met buien of wat regen, in het weekeind is het weer droog met veel zon en zomerse maxima.