Het weerbeeld verandert amper tot niet: ook vandaag is het opnieuw de hele dag volop zonnig op een enkel klein stapelwolkje na dat landinwaarts kan opduiken of een sluierwolk die gaandeweg opduikt. Vanmiddag noteren we dan wel ook weer wat lagere maxima dan de vorige dagen van een 15 graden landinwaarts tot 11-12 graden aan zee. Er is wel de hele dag meer wind uit noordoost. Die kan storend worden, zeker aan zee want daar kan die vrij krachtig worden. Later in de middag neemt die af in kracht.