Het is ook nog altijd nevelig en we houden het ook niet langer volledig droog. Er kan in de loop van de dag hier en daar weer wat lichte motregen vallen. Daarbij staat een zwakke zuidelijke wind met maxima van 8 tot hooguit 10 graden.

Vanavond en vannacht: geen verandering. Het blijft bewolkt en nevelig bij minima rond een graad of 8 en een zwakke naar zuidwest en later west draaiende wind. Er is nog steeds kans op wat lichte motregen.