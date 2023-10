Opnieuw buien met nu ook een sterke wind

Vandaag zitten de maxima opnieuw rond een 15-tal graden. Net zoals gisteren is het erg wisselvalig weer met dikwijls perioden van regen. Vooral in de namiddag kunnen er buien vallen. Daarbij komt nog een sterke wind uit het zuiden met uitschieters rond 50 à 60 km per uur. Aan de kust waait de wind nog krachtiger.